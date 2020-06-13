SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Yeni Malatyaspor, tribünleri ünlü isimlerle doldurdu

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etmeye hazırlanan Yeni Malatyaspor, maça ev sahipliği yapacak olan Yeni Malatya Stadı'nda bir şeref tribünü hazırladı. Tribünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Turgut Özal, İsmet İnönü, Hamit Fendoğlu, Kemal Sunal, Kenan Işık, Fahri Kayhan, Oktay Kaynarca ve Mersedes Kadir'in fotoğrafları yer aldı.

17:48 -
Haberler Futbol
Yeni Malatyaspor, tribünleri ünlü isimlerle doldurdu

Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Yeni Malatyaspor karton taraftar uygulaması kapsamında stadının özel bir bölümüne şeref tribünü yaptı. Şeref tribününde Malatyalı siyaset, spor adamı, sanatçı ve tanınan kişilerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de karton fotoğrafı yer aldı.

Uygulamayı hayata geçiren birçok Süper Lig kulübünden farklı olarak maket fotoğrafları stadının tribünlerine ücretsiz yerleştiren sarı-kırmızılı kulüp, uygulama kapsamında ‘Vazgeçmek yok Malatya' başlığıyla binlerce kişiye ulaşmayı amaçlıyor.

Şeref tribününde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Turgut Özal, İsmet İnönü, Hamit Fendoğlu, Kemal Sunal, Kenan Işık, Fahri Kayhan, Oktay Kaynarca ve Mersedes Kadir'in karton fotoğrafına yer verildi.

süper lig yeni malatyaspor