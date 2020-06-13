Sporsever’de gündem Tokyo 2020, Formula 1 ve Diamond League!

Sözcü Skor’un yeni podcast programı Sporsever’da editörlerimizden Metin Aktaşoğlu ve Turan Bakülü, spor dünyasındaki öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi.

Corona virüsü nedeniyle Tokyo 2020’nin 2021’e ertelenmesi ve aynı sebeple Formula 1’de yarışların iptal olması ile birlikte Formula 1’deki çarpıcı pilot değişiklileri de gündeme geldi.

Programın son bölümde atletizmin Diamond League ile dönüşü konuşulurken Oslo’daki “ilginç” yarışlarda Karsten Warholm’un tek başına koşup dünya rekoru kırması ve Renaud Lavillenie’nin yarışa evinin bahçesinden katılması yorumlandı.

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Salwa Eid Naser’in bir yıl içinde üç kez doping testine girmeyerek nihai karara kadar geçici olarak yarışmalardan men edilişi programın gündemindeydi.

Programdan dakikalar…

01:00 Tokyo 2020’nin ertelenmesi

08:52 Formula 1’de ‘corona’ etkisi ve pilot değişiklikleri

25:25 Diamond League’de Warholm tek koştu, Lavillenie bahçesinden yarıştı!

30:25 Salwa Eid Naser’e verilen ceza