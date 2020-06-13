Sergen Yalçın patladı: İnanılır gibi değil!

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor’a 2-1 mağlup oldu. İkinci yarıda rakip ceza sahasında 59 kez topla buluşarak rekor kırmasına rağmen sahadan mağlup ayrılan Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, istatistiklerin önemli olmadığını belirtirken, ilk yarıda oynanan oyun nedeniyle futbolcuları sert bir dille eleştirdi.

İstatistik konuşmayı sevmediğini belirten Sergen Yalçın “İstatistiklerin önemi yok… Tabelaya baktığımızda 2-1 mağlubuz” dedi.

Futbolcularına ilk yarıda sergiledikleri performans nedeniyle eleştiren Sergen Yalçın, şunları söyledi:

“Maçın ilk yarısında oyuncularımızın psikolojisini anlamak mümkün değil! Bunu biz devre arasında da konuştuk. Hangi kafayla sahaya çıktılar? İnanılır gibi değil! İkinci yarıda dönen topları almaya başladık. pozisyonlar bulduk. Şanssızdık. Bazı şeyleri değiştireceğiz. Onu söyleyebilirim. Ersin iyi bir kaleci olacağının sinyalini verdi. Rıdvan da çok iyi oynadı. Gelecek için umut verdi bu iki oyuncu… Ancak umut bağladığımız oyuncular hayal kırıklığı yarattı. Hücumdaki dört oyuncumuz da bekleneni veremedi. Bu ara bazı oyuncularımızın kafasını başka yerlere götürmüş gibi… Önümüzü göreceğiz. Oyuncularımız ile ilgili kararlar alacağız. Kalan maçlardaki performanslara göre kimin gidip kimin kalacağı belli olacak. Güven’den çok şeyler bekliyorduk. Ancak bekleneni veremedi. Nelerimiz eksik, ne yapmamız lazım bunların planlarını yapacağız.”