Okan Buruk: ‘Galibiyeti Demba Ba’ya armağan ediyoruz’

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, “Futbolu özledik. Sahalar dönmek güzel duygu. 6 hafta çalışma süreci geçirdik. Bu süreçte oyuncularımızın dönüşteki durumları iyiydi” dedi.

Tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı: “Profesyonel bir gruba sahibim. İyi bir şekilde takım geri döndü. Antrenmanlara bu şekilde başladık. Yüksek tempoda sürdü. Son iki haftada kendi aramızda iki hazırlık maçı yaptık. Bugün başından sonuna kadar daha üstün olduğumuz bir maçtı. Belki ikinci yarının başında 10-15 dakikasında çok iyi işler yapmadık ama net gol pozisyonları bulduk. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı attığımız gollerle, bulduğumuz pozisyonlarla galibiyeti hak eden takım olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma hem bugünkü performansları hemde bu süreçteki çalışmalarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Zorlu bir karşılaşma. Alanyaspor ligdeki iyi takımlardan biri. Bundan sonraki haftalarda hem ligde hem kupada devam edecekler. İyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet bizim için sevindirici. Trabzonspor'un kazandıktan sonra bu maça hazırlanmamız biraz daha zor oluyor. Motivasyon anlamında rakibinizi kaybetmesi sizi her zaman diriltiyor. İsteyen hak eden en iyisini yapan oyuncu grubuna sahiptik. Hepsine teşekkür ediyorum.”

“GALİBİYETİ DEMBA BA’YA ARMAĞAN EDİYORUZ”

Senegalli futbolcuları Demba Ba'nın babasının vefatından dolayı üzüntüsünü dile getiren Buruk, “Bu hafta Demba Ba babasını kaybetti. O yüzden zorlu bir hafta oldu. O da üzüldü. Ona rağmen bugün sahadaydı. Baş sağlığı dilemek istiyorum. Ona teşekkür etmek istiyorum. Galibiyeti de ona armağan ediyoruz” şeklinde konuştu.

“HAFTA HAFTA GİDECEĞİZ”

Lige verilen aradan sonra tekrar başlamanın çok heyecanlı olduğunu vurgulayan başarılı teknik adam, “8 hafta kalmış, sezon başı gibi hepimiz başladık. Bu süreçte de şampiyonluk iddiamız var. Heyecanı çok fazla yaşıyorum. Oyuncularım da yaşıyor. 7 hafta kaldı. Hafta hafta gideceğiz. Maç atmosferini yaşamak, kenarda olmak benim için çok güzel bir duyguydu. Oyuncularım içinde oynamak güzel bir duyguydu” ifadelerini kullandı.

“ONLAR İÇİN DE AVANTAJ OLDU”

Maçların seyircisiz oynanmasının Başakşehir'e avantaj sağlayıp, sağlamayacağı ile ilgili soruya Okan Buruk, “Takımların deplasman sayılarına baktığımızda Galatasaray ve Trabzonspor'un 5 deplasman maçı vardı. Sivasspor ile bizim 4 deplasmanımız vardı. Onlar için avantaj oldu. Seyircisiz oynamak, Almanya'da da bunu görüyoruz, kaliteli ayaklara sahip takımlar içeride, dışarıda demeden önemli galibiyetler alıyorlar. Kaliteler takımlar için seyircisiz oynamak çok dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Bir yandan deplasmandaki baskıdan da kurtuluyorsunuz. Sadece Başakşehir avantajlı olarak ayırt etmiyorum” diye cevap verdi.