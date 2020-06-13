NBA’de takvim belli oldu

NBA, Orlando’daki Disney World’de tekrar başlayacak NBA sezonundaki kilit tarihleri açıkladı. Daha önce 31 Temmuz’da başlayacak ligin 30 Temmuz’da başlayacağı belirtilmişti.

Yeni takvime göre 17 Ağustos’ta playoff sürecine geçiş yapılacak. 30 Eylül itibarıyla da NBA Finalleri’ne geçiş yapılacak. 2020/2021 sezonuna ise 1 Aralık’ta başlanacağı hazırlanan yeni takvimle belirtildi.

NBA takviminde ayrıntılar şöyle:

30 Haziran: Hazırlık kampları başlangıcı

7 Temmuz: Takımların Orlando’ya gitmesi

30 Temmuz – 14 Ağustos: 2019/2020 normal sezon maçları

15 – 16 Ağustos: Playoff’a 8. sıradan kalma turnuvası

17 Ağustos: Playoff başlangıcı

25 Ağustos: NBA Draft Lottery (Draft Kurası)

30 Ağustos: Takımların aile ve konuklarının Orlando’ya varışı

30 Eylül: NBA Finalleri

15 Ekim: 2020 NBA Draft

18 Ekim: Transfer piyasasının açılması

10 Kasım: 2020/2021 sezonu hazırlık kampı başlangıcı

1 Aralık: 2020/2021 sezonu başlangıcı

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