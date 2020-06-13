NBA’de takvim belli oldu

NBA, Orlando’daki Disney World’de tekrar başlayacak NBA sezonundaki kilit tarihleri açıkladı. Daha önce 31 Temmuz’da başlayacak ligin 30 Temmuz’da başlayacağı belirtilmişti.
Yeni takvime göre 17 Ağustos’ta playoff sürecine geçiş yapılacak. 30 Eylül itibarıyla da NBA Finalleri’ne geçiş yapılacak. 2020/2021 sezonuna ise 1 Aralık’ta başlanacağı hazırlanan yeni takvimle belirtildi.
NBA takviminde ayrıntılar şöyle:
30 Haziran: Hazırlık kampları başlangıcı
7 Temmuz: Takımların Orlando’ya gitmesi
30 Temmuz – 14 Ağustos: 2019/2020 normal sezon maçları
15 – 16 Ağustos: Playoff’a 8. sıradan kalma turnuvası
17 Ağustos: Playoff başlangıcı
25 Ağustos: NBA Draft Lottery (Draft Kurası)
30 Ağustos: Takımların aile ve konuklarının Orlando’ya varışı
30 Eylül: NBA Finalleri
15 Ekim: 2020 NBA Draft
18 Ekim: Transfer piyasasının açılması
10 Kasım: 2020/2021 sezonu hazırlık kampı başlangıcı
1 Aralık: 2020/2021 sezonu başlangıcı