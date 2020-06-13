Mallorca Teknik Direktörü’nden flaş Messi açıklaması: ‘Onu kızdırmayacağım…’

La Liga’nın dönüş haftasında Barcelona, Mallorca’ya konuk olmaya hazırlanırken müsabaka öncesinde açıklamalarda bulunan Mallorca Teknik Direktörü Vicente Moreno, Lionel Messi’yi kızdırmak istemediklerini ifade etti.

Aralık ayında ligin ilk yarısındaki maçta Camp Nou’da iki takım bir araya gelirken Barça 5-2 kazanmış; Katalanlar ilk yarıda 2-1 üstünken Moreno ile Messi arasında yaşanan gerginlik gündeme damga vurmuştu.

Tartışmadan sonra adeta ateşlenen Arjantinli yıldız oyuncu kaydettiği 3 golle karşılaşmaya damga vurmuştu. O maçı hatırlayan Moreno, katıldığı bir podcast’te “Messi’yle bir daha böyle bir şey yaşamayacağım, son seferinde epey kötü oldu üç gol attı” ifadelerini kullandı.

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Messi, Joan Sastre’nin faulüyle yerde kalırken Moreno pozisyona yoğun bir şekilde itiraz etmişti ve bu Arjantinli’nin tepkisini çekmişti.

Moreno: Messi ‘7 tane atacağız’ dedi…

Devre arasında da atışmanın devam ettiğini ifade eden Moreno, “Pozisyon fauldü ama o an değil gibi gördüm ve itiraz ettim. Messi’nin hoşuna gitmedi bu durum. Birbirimize bir şeyler söyledik ve oly buydu. Ancak büyük atışma devre arasında tünelde oldu. Messi, bize 7 gol atacaklarını söyledi, aynısını Luis Suarez’e de söylüyordu. Yedi gol atamadılar ama maçtan sonra oyuncularım yenilgiden beni sorumlu tuttu, Messi’yi kızdırmışım. Dünyadaki en iyi oyuncu o. Karaktere baksanıza…” dedi.