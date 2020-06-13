MAÇ SONUCU | Werder Bremen Paderborn 5-1 | Werder Bremen nefes aldı

Bundesliga’da 31’inci haftaya bugün oynanan maçlarla devam edildi. Puan tablosunun alt sıralarında zor günler geçiren Werder Bremen, deplasmanda Paderborn’u 5-1 mağlup ederek derin bir nefes aldı.

Son haftalar alt sıralarda adeta kabuslar gören Werder Bremen, ligin son sırasında bulunan SC Paderborn ile deplasmanda karşılaştı. Werder Bremen, Davy Klaassen (20 ve 39), Yuya Osako (34), Maximilian Eggestein (60) ve Niclas Füllkrug’un (90) golleriyle deplasmanda 5-1 kazandı. SC Paderborn’un tek golünü ise Abdelhamid Sabiri 67’nci dakikada attı.

Werder Bremen, 28 puanla 17’nci sırada kaldı. karşılaşmada sakat olan Nuri Şahin ve Ömer Toprak ise forma giymedi.

Bugün oynanan diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

Hertha Berlin 1 – 4 Eintracht Frankfurt

FC Köln 1 – 2 Union Berlin

Wolfsburg 2 – 2 Freiburg