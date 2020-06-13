SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

MAÇ SONUCU | Fortuna Düsseldorf 0-1 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga 30. hafta karşılaşmasında, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf'a konuk olan Borussia Dortmund, kümede kalma mücadelesi veren ekibe karşı 90+5'te attığı golle galip gelebildi.

SKOR DIŞ HABER
18:50 -
Haberler Almanya Bundesliga
MAÇ SONUCU | Fortuna Düsseldorf 0-1 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga’da şampiyonluk umutları azalan Borussia Dortmund, kümede kalmak için savaşan Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Bundesliga 30. hafta karşılaşmasının büyük bölümü 0-0’lık beraberlikle geçilirken, 90+5’te Erling Haland’ın attığı golle Dortmunda sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Dortmund puanını 63 yaparken, 16. sırada Fortuna Düsseldorf 28 puanda kaldı ve 15. sıradaki Mainz ile arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı.

Milli futbolcu Kaan Ayhan’ın 90 dakika mücadele ettiği maçın ardından Düsseldorf, bu mağlubiyetle kalan 4 haftada kümede kalma umutlarını zora soktu.

Borussia Dortmund Erling Haland Fortuna Düsseldorf
Son güncelleme: 18:57 13.06.2020