MAÇ SONUCU | Fortuna Düsseldorf 0-1 Borussia Dortmund

Almanya Bundesliga’da şampiyonluk umutları azalan Borussia Dortmund, kümede kalmak için savaşan Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi.

Bundesliga 30. hafta karşılaşmasının büyük bölümü 0-0’lık beraberlikle geçilirken, 90+5’te Erling Haland’ın attığı golle Dortmunda sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla ikinci sıradaki Dortmund puanını 63 yaparken, 16. sırada Fortuna Düsseldorf 28 puanda kaldı ve 15. sıradaki Mainz ile arasındaki puan farkının açılmasına engel olamadı.

Milli futbolcu Kaan Ayhan’ın 90 dakika mücadele ettiği maçın ardından Düsseldorf, bu mağlubiyetle kalan 4 haftada kümede kalma umutlarını zora soktu.