İnanmak başka hissettirmek başka olay

Ligin liderinin bu kadar uzun bir aradan sonra İzmir’de nasıl bir başlangıç yapacağı herkes için çok büyük bir soru işaretiydi.

Çünkü Trabzonspor’un görüntüsü yarışı önde götüren tavşan misali arkadan gelenlerin de performansını etkileyecekti.

80-85 günü hazırlık maçı bile oynamadan geçirerek ‘3. devreye’ başlamak ve son 8 maç için motivasyon yakalamak gerçekten zor olacak diye düşünenlerdendim.

AİDİYET DUYGUSU TAVAN YAPMIŞ KADRO

Ancak Trabzonspor öyle bir geri döndü ki hem camiasına hem de tüm futbol özlemi çekenlere ‘vay be’ dedirtti.

Pandemi sürecinden bu kadar hazır çıkmayı sağlayan en büyük etken elbette şampiyonluğa olan inanmışlık. Hedefe bu kadar az bir zaman kalmışken konsantrasyon çok önemlidir.

Belli ki bu konsantrasyonu UEFA’dan gelen Avrupa cezası da bozamamış. Aidiyet duygusu tavan yapmış bir kadro gerçekten çok büyük avantaj.

Göztepe karşısında daha 20-30 dakikada 4 net gol pozisyonu bulan ve lidere yakışır iştahla oynayan Trabzonspor Guilherme’nin kırmızı kartı sonrası biraz vites küçülttü. Ama ezici kontrolünü de hiç bırakmadı.

SÜRECİN EN BÜYÜK KAZANIMI ABDULKADİR PARMAK

Bordo mavililer için pandemi sürecinin en büyük kazancı bana göre Abdulkadir Parmak olmuş. Orta sahayı çekip çeviren, ayakları yere sağlam basan ve ne yaptığını bilen bir Parmak’ı izlemeyeli epey olmuştu.

Gol atıp atmaması önemli değil. Sörloth’un da sahadaki varlığı Trabzonspor’u bu yarışta son haftaya kadar taşıyacak çok çok önemli bir unsur. Zira kendisi artık topu neredeyse Uğurcan’dan alıp rakip kalede penaltı alacak kadar ilerletti işi.

İŞİ LİNCE KADAR GÖTÜREBİLİRDİ

Maçın en çok konuşulan anı 2-1’den sonra Hüseyin Hoca’nın yaptığı değişiklik oldu. Nwakaeme’nin kenara alınışı bana göre çok riskli bir hamleydi çünkü olası bir puan kaybında iş lince kadar gidebilirdi. Ancak teknik direktör tercihleri çok anlık olabiliyor bazen. O dakikada belki de çoğumuzun çıkmasını beklediği Abdülkadir Ömür 3. golü atıp herkesi rahatlattı mesela. Eleştiri yapmaya meyilli olduğumuz kadar ‘işe yaradı’ demeyi de bilmemiz gerekiyor.

Şampiyonluğa inanmak başka bunu hissettirmek başka olay. Trabzonspor bunu ilk maçtan hissettirdi. Üstelik saha içi lideri Sosa kenarda otururken.

SEYİRCİ YERİNE VAR BASKISI

Seyirci baskısı olmadan hakemlerin işi daha rahat olacak görüşü dün itibariyle geçerliliğini kaybetti. Hakemlerin sahada kendi iradeleriyle verdiği kararlarda bu kez VAR baskısı olacak gibi duruyor. Hem Göztepe’ye verilen penaltıda hem de Fenerbahçe maçında Ozan Tufan’a çıkan kırmızı kartta bunu çok net gördük.