Hüseyin Çimşir: Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum…

Göztepe galibiyetiyle liderliğini sürdüren Trabzonspor’un teknik direktörü Hüseyin Çimşir, şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı döndüklerini söyledi.

Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay sonra futbola döndüklerini belirten Çimşir, “Takım arkadaşlarımı kutluyorum, emeklerine sağlık. Verilen görevi yerine getirdiler. 3 ay aradan sonra oynanan futbol olumluydu. Maçı ikiye ayırmak gerekiyor. Hem 11’e 11 hem 11’e 10 kişi oynadık. İki bölümde de iyi oynadık. 11’e 11 bölümde farkı artırabilirdik. Eksik kalmamıza rağmen ortaya koyduğumuz mücadele çok başarılıydı. Önümüzde 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak söylüyorum, hakemlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Herkesin hakkı var. Verdikleri kararlarda daha dikkatli olmalılar” yorumunu yaptı.