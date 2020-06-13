Geri dönüş güzel ama Trabzon’a yetmez

Sonunda futbola kavuştuk. Her ne kadar Fenerbahçeliler için son yıllarda birçok maç hüsranla bitse de herkes futbolun o stresini, heyecanını ve sonunda verdiği her türlü duyguyu özlemişti.

7 haftadır kazanamayan ve kötü rekora doğru koşan Fenerbahçe, maça gol pozisyonuyla başladı ama üzerindeki tutukluk çok belliydi. Ligde pek hedefin kalmaması, taraftarsız oynanan maç ve 3 aydır resmi maç yapılmaması da tabii ki etken.

‘BÖYLE ONLARCA POZİSYON VAR’

Ozan Tufan’ın atılmasıyla mart ayından kalan kabus Fenerbahçeliler için tekrar başladı. Bu pozisyon için şunu söyleyebilirim, kesinlikle hakemlerin bir standartı yok. Bu sezon böyle onlarca pozisyon var. Bırakın kırmızı kartı bazen sarı kart bile çıkmadı. Söz konusu Fenerbahçe olunca, standart diye bir şeyin olmadığını bir kez daha gördük.

Fenerbahçe 10 kişi kalmasına rağmen ilk yarıda rakibine hiç fırsat vermedi. Aksine 3 net fırsata girip 2 topu direkten döndü. Son yıllarda yaşananların özetin gibiydi direkten dönen toplar. Bu şans bir yerde kırılacaktı ve bunun için son anları beklememiz gerekiyordu.

’80’DEN SONRA KAPTANIN GİRMESİYLE…’

Mensah’ın şık golünden sonra Türkiye’nin bire birlerde en başarılı file bekçisi Altay Bayındır’ın kurtardığı net pozisyonlar artık bu şansın döneceğinin resmen müjdecisiydi. Her şey 80’den sonra kaptanın oyuna girmesiyle renk değiştirdi. Ki bu değişiklik, özellikle Mehmet Ekici kötü oynuyorken daha erken yapılabilirdi. Kaptanın dümene geçmesiyle kurulan baskıdan çıkan penaltıyla ve sahanın sadece dün değil tüm sezon boyunca en iyisi olan Gustavo’nun müthiş plasesiyle Fenerbahçe geri dönüşe imza attı.

Uzatmalarla birlikte yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynayan bir takım, asla vazgeçmedi. Bu Fenerbahçe için çok ama çok büyük bir artı. Evet rakip son sırada olan ve büyük ihtimalle düşecek Kayserispor. Ama 3 aydır maç oynamamış, taraftarsız sahaya çıkmış, 85 dakika 10 kişi oynamış, özgüveni zaten düşük olan bir takımdan bahsediyoruz. Karşısında da son kozlarını oynayan, varını yoğunu ortaya koyan bir ekip. Bu şartlarda fazlasını istersek bu mücadele ve geri dönüşe ayıp etmiş oluruz.

‘TRABZONSPOR EN HAZIR DÖNEN TAKIM’

Fenerbahçe için sezonun en kritik maçı salı günü. Bu futbol, bu telaş ve hatalar Trabzonspor maçında bir dönüşün daha yapılmasına asla müsade etmez. Trabzonspor, dün gördüğüm kadarıyla süreçten en az etkilenip hazır dönen takım olmuş. Kayseri karşısında moral bulan Fenerbahçe, 2-1’lik dezavantajı lehine çevirmek için dünkü futbolunun hatta mücadelesinin çok üstüne çıkması gerekecek.

Tahir Karapınar için de iyi bir başlangıç oldu. Tabii ki takımı maça hazırlayan Volkan-Emre-Aurelio üçlüsü oldu. Tahir hoca lisans avantajıyla bu 3’lüye gelecek haftalarda ağabeylik yapacak ama vücut dili ilk maçında bana olumlu geldi.

Kabustan zafere uyanan Fenerbahçe, salı günü rüyayı sürdüremezse yeniden başlayan sezon maalesef bitmiş olacak.