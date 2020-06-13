Futbolcu sanatçıdır

TRABZONSPOR pandemiden sonra çıktığı ilk maçta Göztepe karşısında lige ne kadar iyi hazırlandığını gösterdi. Hem fiziksel hem taktiksel hem de zihinsel olarak eksiklerine rağmen tüm gücünü ortaya koyan Trabzonspor, deplasmanda istediği sonucu aldı.

Galibiyet şifrelerine bakarsak;

1 Şampiyonluk hedefi için mücadele eden Trabzonspor karşısında ligi kafasında bitirmiş bir geleceği belirsiz bir Göztepe vardı. Oyunun bütün üstünlüğü aklında sadece futbol olan Trabzonspor'da olunca galibiyet Trabzonspor için kaçınılmazdı.

2 Trabzonspor, Nwakaeme, Sörlöth, Uğurcan ve Abdülkadirlerden oluşan yetenekli oyuncu grubu ile sahada rakibine karşı farkını açıkça ortaya koyuyor. Bu yetenekli ayaklar Trabzonspor'un net pozisyonlar bulmasını sağladı. Bu yetenekli şampiyonluk savaşçıları Trabzonspor'un yüzünü güldürmeye devam ediyor.

3 Dün akşam skoru belirleyen faktörlerin başında taktik ve oyun disiplini geliyordu. Bunların üzerine bloklar arasında kopma olmadan, rakibine boş alan bırakmayan Trabzonspor, Göztepe'nin en büyük silahı Halil'i de durdurmayı başarınca rakibinin elini kolunu bağlamış oldu.

4 Seyircisiz oynamak sahadaki futbolcu için bir tiyatrocunun sahneye çıkıp da bomboş bir salona karşı oyun oynamasına benzer. Ne tadı olur, ne de tuzu olur. Bu yüzden daima futbolcularında sahada bir sanatçı düşüncesi ile hareket etmesi performanslarını fazlasıyla etkiliyor. Hakem Zorbay Küçük, Guilherme'yi gereksiz şekilde ikinci sarı karttan oyun dışında bıraktı. Trabzonspor'un alehine vermiş olduğu penaltı ise oldukça basit bir penaltıydı.

Geçen son iki maçta hakem hatalarından dolayı 4 puan kaybeden Trabzonspor yine bir hakem kazası yaşadı. Hakemler tarafından bu kadar dövülen başka bir takım var mı çok merak ediyorum?