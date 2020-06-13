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Flaş iddia! Kareem Abdul-Jabbar’ın oğlu komşusunu bıçakladı

NBA efsanesi Kareem Abdul Jabbar'ın en küçük çocuğu 28 yaşındaki Adam Abdul Jabbar'ın, komşusunu bıçakladığı iddiasıyla geçen salı akşamı gözaltına alındığı ve çarşamba günü kefaletle serbest bırakıldığı ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER
19:58 -
Haberler Basketbol
Flaş iddia! Kareem Abdul-Jabbar’ın oğlu komşusunu bıçakladı

NBA’in efsanevi isimlerinden, tüm zamanların en skorer oyuncusu Kareem Abdul-Jabbar’ın beş çocuğundan en küçüğü olan Adam Abdul-Jabbar komşusunu bıçakladığı iddia edildi.

28 yaşındaki Adam, geçen salı gecesi meydana gelen olaydan sonra öldürücü bir silahla saldırıda bulunduğu şüphesiyle gözaltına alındı. TMZ’nin haberine göre Adam Abdul-Jabbar, 25 bin dolar kefalet ile çarşamba günü serbest bırakıldı.

Orange County Şerifliği’nden bir yetkilinin açıklamasına göre birkaç bıçak darbesi alan ancak hafif yaralarla saldırıyı atlatan şahıs kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

Salı gecesi saat 22.00 sularında gelen ihbarla harekete geçen polis Adam Abdul-Jabbar’ı gözaltına aldı.

Adam Abdul Jabbar Kareem Abdul Jabbar NBA
Son güncelleme: 20:55 13.06.2020