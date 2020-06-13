Fenerbahçe-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

eFenerbahçe’nin Trabzonspor’u konuk edeceği Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşmasında FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır görev yapacak. 16 Haziran Salı günü saat 20.45’te Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Öğretmenoğlu ise karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkacak ilk takımın belirleneceği eşleşmede, Trabzonspor ilk maçta Fenerbahçe’yi sahasında 2-1 mağlup etmişti.

ÇAKIR 4. KEZ İKİ TAKIMIN MÜCADELESİNDE

Bugüne kadar iki takım arasında oynanan 4 mücadelede görev alan Çakır, bu sezon ise ilk kez bu iki takımın mücadelesinde düdük çalacak. Çakır’ın daha önce iki takım arasında oynanan ve düdük çaldığı 3 maçta Fenerbahçe ve Trabzonspor birer kez galip gelirken bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Cüneyt Çakır, bugüne kadar Fenerbahçe’nin 53 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda sarı-lacivertliler; 27 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 mağlubiyet elde etti. Deneyimli hakem Trabzonspor’un ise 43 maçını yönetti. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti.