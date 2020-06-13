Fanatik yazarı Serhat Demirtaş hayatını kaybetti

Fanatik gazetesi adına uzun yıllardır Trabzonspor’u takip eden deneyimli yazar Serhat Demirtaş, yaşadığı çoklu organ yetmezliği nedeniyle henüz 40 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Fanatik’ten paylaşılan taziye mesajında “Demirtaş’ın cenazesi yarın öğle vakti Eyüp Sultan mezarlığında defnedilecektir” ifadeleri de yer aldı. Mesajda “Fanatik olarak merhuma Allah’tan rahmet, çalışma arkadaşımızın başta ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm basın camiasına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz” dendi.

Bizler de Sözcü Skor ailesi olarak Demirtaş’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve tüm basın camiasına başsağlığı diliyoruz.