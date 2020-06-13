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Euroleague’deki A lisans sahibi 10 takımdan ortak açıklama

Euroleague'de mücadele eden A lisans sahibi 10 takım, Panathinaikos ile ilgili ortak bir bildiri yayınladı. Yunan ekibinin sahibi Giannakopoulos'un geçtiğimiz günlerde takıma harcadığı parayı açıklaması ve Euroleague yönetimini eleştirdiği konuşmasında organizasyondan ayrılıp FIBA Şampiyonlar Ligi'ne geçeceklerini belirtmesi üzerine, ortaya 10 milyon dolarlık bir tazminat çıktı!

12:39 -
Haberler Basketbol
Euroleague’deki A lisans sahibi 10 takımdan ortak açıklama

Euroleague’deki 10 takımdan Panathinaikos’un sahibi Dimitris Giannakopoulos’a ortak cevap geldi.

Yapılan açıklamada Giannakopoulos’un aship olduğu Pana’nın Euroleague’in kültleşmiş bir parçası olduğu ve ligde kalmasının istendiği ancak ligden ayrılması durumunda da gereken tazminatı ödemekle yükümlü olduğu hatırlatıldı:

“İstisnasız olarak 10 takım da Euroleague projesine güveniyor. Yine tüm takımlar olarak Panathinaikos’u buradaki birlikteliğin çok önemli bir parçası olarak görüyoruz ve ayrılmasını istemiyoruz. ayrılmadan devam etmesini istiyoruz. Buna karşın Dimitris Giannakopoulos’un tekrarlanan açıklamaları kabul edilemez. Takımlarımız değerlerini korumak adına herhangi bir yasal adım atmaktan çekinmeyecektir. Panathinaikos’un ayrılması halinde tüm gereklilikleri yerine getirmekle yükümlüdür.”

A lisans sahibi kulüplerin belirttiği yükümlülüklerin en başında 10 milyon dolarlık tazminat ücreti bulunuyor. Satış sürecinde olan Pana’nın, bir de maddi olarak bu riski alarak ligden ayrılması pek mümkün gözükmüyor.

Giannakopoulos, Mayıs sonunda yaptığı bir açıklamada Euroleague ve işleyiş biçimini ağır şekilde eleştirmiş, takımının ligden ayrılacağını ima etmişti. Bu açıklamalarından kısa bir süre sonra ünlü yönetici, sahibi olduğu Panathinaikos’u 25 milyon Euro karşılığında satışa çıkardığını açıklamıştı.

Bundan birkaç gün önce ise Giannakopoulos’un evine Pana’nın Ultras taraftar grubu saldırmıştı.

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Dimitris Giannakopoulos euroleague Panathinaikos
Son güncelleme: 13:46 13.06.2020