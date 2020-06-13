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Enes Ünal perdeyi açtı, Real Valladolid deplasmanda güldü!

Corona virüsü arası sonrasında sahaya dönen La Liga'da 28. hafta karşılaşmasında Enes Ünal'lı Real Valladolid, Leganes'e konuk oldu. Enes, henüz 2. dakikada gol perdesini açarken Valladolid sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

SKOR DIŞ HABER
23:25 -
Haberler Futbol
Enes Ünal perdeyi açtı, Real Valladolid deplasmanda güldü!

Corona virüsü nedeniyle verilen üç aylık aranın ardından La Liga da sahaya dönerken milli golcü Enes Ünal’ın forma giydiği Real Valladolid, Leganes’e konuk oldu. Enes’in gol perdesini açtığı maçta Valladolid, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Savunmada Chidozie Awaziem ve kaleci Ivan Cuellar’ın anlaşmazlığından faydalanan Enes Ünal, 2’de takımını 1-0 öne geçirdi. Enes, ligde beşinci golünü kaydetti.

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54’te Ruben Alcaraz’ın golüyle skor 2-0’a gelirken son sözü 84’te Oscar Rodriguez penaltı noktasından söyledi: 2-1.

Bu sonucun ardından Leganes 28 maç sonunda 23 puanla 19. sırada yer aldı. Valladolid ise 32 puana yükselerek 14. sıraya çıktı.

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