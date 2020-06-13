MAÇ SONUCU | Yeni Malatyaspor 1-2 Kasımpaşa | Paşa’dan müthiş dönüş

Süper Lig’in 27. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren kritik karşılaşmada BtcTurk Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa’yı konuk etti. Nefes kesen maçta gülen taraf 2-1’lik skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu

Ligde üç puan hasreti 12 maça çıkan Yeni Malatyaspor’u öne geçiren golü 45+3’te Mitchell Donald kaydetti. ‘Corona arası’ öncesinde oynadığı son dört maçta üç galibiyet bir de beraberlik alan Kasımpaşa ise serisini 61 ve 67’de Mame Thiam’ın golleriyle 5 maça çıkardı.

Malatya’nın kabusu sürdü, Paşa nefes aldı!

Öne geçen ancak üstünlüğünü koruyamayarak ağır bir darbe daha alan Yeni Malatyaspor, maç fazlasıyla düşme hattının bir sıra üzerinde, 25 puanla 15. sırada kaldı. Zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılan Kasımpaşa ise 29 puana yükseldi ve nefes kesen kümede kalma yarışında derin bir soluk alma şansı buldu.

13. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Thiam'ın ceza sahasında kaleci Farnolle tarafından yere düşürülmesinin ardından Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ancak itirazlar üzerine gidilen VAR'da hakem Halil Umut Meler penaltı kararını iptal etti. 19. dakikada ise evi sahibi takımının sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza alanında topla buluşan Acquah'ın kaydettiği gol, VAR odasının uyarısı ile geçerli sayılmadı. Donald ise kaydettiği golün ardından diz çökerek sol yumruğunu havaya kaldırdı ve George Floyd’u andı.

Kasımpaşa, gelecek hafta Fenerbahçe’yi konuk edecek. Yeni Malatyaspor ise Göztepe’yi ağırlayacak.