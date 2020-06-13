CANLI | Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçı canlı yayın | Başakşehir Alanya canlı izle

Medipol Başakşehir Alanyaspor canlı! Süper Lig’de 27. hafta heyecanı Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor maçı ile devam ediyor. Trabzonspor’un deplasmanda Göztepe’yi 3-1 yendiği haftada Başakşehir de kazanarak zirve ortaklığını sürdürmek istiyor. Alanyaspor ise üç puan elde ederek Avrupa yarışında geri kalmamak ve kupada yarı final rövanş maçı öncesinde moral depolamak istiyor.

Medipol Başakşehir Alanyaspor maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Medipol Başakşehir Alanyaspor maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR ALANYASPOR MAÇI İLK 11’LER

STAT: 3. Başakşehir Fatih Terim Stadı

SAAT: 18.30

HAKEM: Ali Şansalan

YAYIN: beIN SPORTS HD2

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Nsakala, Caulker, Juanfran, Tzavellas, Ceyhun, Efecan, Salih, Bakasetas, Fernandes, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Ev sahibi ekipte zorlu mücadele öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Cezalı futbolcusu bulunmayan Alanyaspor’da maç eksiği bulunan Juanfran’ın durumu belli değil.