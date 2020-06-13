CANLI | Beşiktaş – Fraport TAV Antalyaspor

Süper Lig’in 27. haftasında Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Vodafone Park’ta saat 21:00’da başlayacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ikinci yarısı ile yenilmezlik serisini 8 maça taşıyan ve küme düşme hattından uzaklaşan Antalyaspor, ilk 4 yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş karşısında serisini sürdürmek istiyor.

MUHTEMEL 11’LER:

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Caner, Boateng

ANTALYASPOR: Fornezzi, Nazım, Veysel, Celustka, Kudryashov, Hakan, Fredy, Amilton, Podolski, Sinan, Jahovic

BEŞİKTAŞ – ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

BURAK YILMAZ CEZALI!

Beşiktaş maça golcü oyuncusu Burak Yılmaz’dan yoksun çıkacak. Galatasaray maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli oyuncu, Akdeniz ekibine karşı forma giyemeyecek.

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig kariyerinde Beşiktaş ile karşılaştığı dört maçtan puan çıkaramazken, siyah beyazlılar teknik direktör Sergen Yalçın göreve geldikten sonra Süper Lig’de sadece 1 yenilgi aldı.