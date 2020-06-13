Bu futbol yetmez

KORONA sonrasında hiçbir şey eskisi gibi. Sosyal hayattan futbola kadar A'dan Z'ye yaşantımızdaki her şey değişti ama sadece Fenerbahçe aynı kaldı, o eskisi gibi. Dün kazandı belki ama yine taraftarına ecel terleri döktürdü.

FENERBAHÇE'DE ciddi bir şanssızlık da devam ediyor bunu kabul etmek lazım. Maçın 13. saniyesinde Ozan Tufan o golü yapsa maç bambaşka bir noktaya gidebilirdi. Üstüne aynı Ozan, 13. dakikada yine şanssız yakalandığı bir pozisyonda kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. On kişi olmasına rağmen oyun disiplinine sadık kalmaya çalışan, kompakt bir görüntü vermeye çalışan da Fenerbahçe'ydi. İlk yarının sonlarında üst üste direkten dönen toplar da cabası. Bunlar olumlu noktalar ama kendisi adına önemli eksiklerle İstanbul'a gelen Süper Lig'in dibindeki Kayseri önünde daha fazlasını yapması gerekirdi sarı-lacivertlilerin.

Mensah'ın muhteşem frikiğinde Altay'ın yapacak hiçbir şeyi yoktu. Zaten Kayserispor da ancak böyle bir golle skoru değiştirebilirdi. Altay demişken genç kaleci sakatlık sonrasında müthiş bir dönüş yaptı. Golden sonraki kritik kurtarışları Fenerbahçe'yi ayakta tuttu ve maçın Altay'la birlikte Fenerbahçe adına en iyisi Gustavo attığı müthiş golle takımına galibiyeti getirdi. Artık gözler salı günkü Trabzonspor maçında. Fener için sezonun maçı. Kupa demek Avrupa demek kupa demek yıllar sonra özlemin dinmesi demek. Peki bu futbol yeter mi? Asla. Bu galibiyet moral ve özgüven kazandırmış olabilir ama ortaya konan futbol hedef maç için yeterli olmayacaktır.

UNUTMADAN yazalım… Üç aydır hoca arayan Fenerbahçe, nihayet Tahir Karapınar'ı buldu da en büyük sorununu çözmüş oldu! İyi güzel de bu takımı Tahir hocanın yaptığına inanan tek kişi var mı? Bu görüntüler kimse kusura bakmasın ama koca Fenerbahçe'ye yakışmıyor.