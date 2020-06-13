Beşiktaşlı taraftarlar Antalyaspor maçı öncesi toplandı

Beşiktaş, corona virüsü salgını nedeniyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından bu akşam saat 21.00’da başlayan maçta Vodafone Park’ta Fraport TAV Antalyaspor’u konuk ediyor.

Covid-19 tedbirlerince seyircisiz oynanacak maç öncesi, Beşiktaş semtinin sokaklarındaki büyük boşluklar dikkat çekti.

Beşiktaş’taki bazı mekanların kapalı olduğu görülürken, açık olan mekanlarda yer alan az sayıdaki Beşiktaş taraftarı da karşılaşmanın başlamasını bekledi. Kartal Heykeli’nin önünde toplanan Siyah-beyazlı taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Öte yandan maç sırasında ‘Beleştepe’ diye adlandırılan stat yakınındaki bir yerde toplanan siyah beyazlı taraftarlar tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.