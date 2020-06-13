Beşiktaş taraftarı corona dinlemedi

Süper Lig’in 27’nci haftasında, Beşiktaş, Vodafone Park’ta Fraport TAV Antalyaspor’u konuk etti. Corona virüsü önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanması, Beşiktaş taraftarına engel olmadı. Stat dışında toplanan Beşiktaşlı taraftarlar, tezahüratlarda bulunarak takımlarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Antalyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte bir grup siyah-beyazlı taraftar, numaralı tribün olarak tabir edilen tribünün arkasındaki yolda bir araya gelerek maçın ilk düdüğüyle birlikte tezahürat yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar uzun süre yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Tribünlerde 5 bin siyah-beyazlı taraftar!

Öte yandan Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçında tribünleri karton taraftarlarla doldurdu. Siyah-beyazlıların geçtiğimiz haftalarda duyurduğu ve 129 TL olarak belirlenen kampanyaya 5 bin kadar taraftar katıldı ve fotoğraflarını göndererek tribündeki yerini aldı.

Taraftarların fotoğraflarının bulunduğu kartonlar kale arkasında alt kat tribünlerinde yer alırken, kalan tribünler ise pankartlarla dolduruldu.

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