Beşiktaş rekor kırdı ama yenilgiden kurtulamadı!

Vodafone Park’ta Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş, ikinci yarıda üstün futbol sergilediği müsabakayı 2-1 kaybetmesine rağmen rekora imza attı. İlk yarıda etkisiz bir görüntü sergileyen ve soyunma odasına 2-0 geride giden siyah beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın’ın oyuncu değişiklikleri sonrasında ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldı.

Maç boyunca rakip ceza sahası içinde 59 kez topla buluşan siyah beyazlılar, skoru 2-1’e getirse de mağlubiyetten kurtulamadı. Birçok net pozisyonu değerlendiremeyen siyah beyazlıların, Antalyaspor ceza sahası içinde 59 kez topla buluşması bu sezon 27 haftası geride kalan Süper Lig’de rekor olarak kayıtlara geçti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu yayıncı kuruluşa verdiği röportajda konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“Çok istatistik konuşmayı sevmiyorum, bir önemi yok. Sonuçta tabelaya bakıyoruz. İstatistikler ikinci planda kalıyor. Oyuncularımızın ilk yarıdaki psikolojisini anlamak mümkün değil. Bunu devre arasında da oyuncularla konuştuk. Hangi kafada sahaya çıktılar.”

“İkinci yarı tamamen bizim kontrolümüzdeydi. Şanssızlık çok fazlaydı. Net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı 4-2 belki 5-2 bile bitebilirdi ama tabela geçerlidir. Bazı şeyleri değiştireceğiz.”

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