Beşiktaş Antalyaspor özet! Beşiktaş aradan kötü döndü (Maç özeti ve goller)

Süper Lig'de corona virüsü arası sonrasında oynanan karşılaşmalarla heyecan devam ediyor. Beşiktaş, ligin 27. hafta mücadelesinde Antalyaspor'a kendi sahasında mağlup oldu. Konuk ekip, 15. dakikada Sinan Gümüş ile öne geçti, 36. dakikada ise Amilton farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı Antalyaspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda gol için bastıran Beşiktaş, 68'de Adem Ljajic'in golüyle farkı bire indirmeyi başardı. Mücadele Antalyaspor'un 2-1'lik üstünlüğü sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR ÖZET VE GOLLERİ İZLE

KALEDE GENÇ ERSİN GÖREV YAPTI

Corona virüsü arasında Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, kalede kimin olacağı merak ediliyordu. Sergen Yalçın, Antalyaspor karşısında genç kaleci Ersin'e forma şansı verdi. Her ne kadar gol yese de, genç kaleci Ersin oyunu ile dikkatleri üzerine çekti.

BURAK YILMAZ FORMA GİYMEDİ

Beşiktaş'ın golcü yıldızı Burak Yılmaz, karşılaşmada cezası sebebiyle forma giymedi. Golcü oyuncu, Beşiktaş Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

FUTBOLCULAR ‘BIRAKMAM SENİ' TİŞÖRTLERİYLE ISINDI

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde ‘Bırakmam Seni' ismiyle yardım kampanyası düzenlemeye başlamıştı. Beşiktaş Antalyaspor maçında ısınmaya çıkan Siyah-beyazlı futbolcuların, üzerinde kampanyaya destek amacıyla ‘Bırakmam Seni' yazı vardı.