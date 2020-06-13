Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Kartal, Antalya’yı ağırlıyor…

48. kez karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş ve Antalyaspor Süper Lig’e verilen ara sonrasında zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Beşiktaş’ta 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İşte maçın saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bu akşam saat 21.00’de başlayacak. Maç beIN SPORTS HD1’den canlı olarak yayınlanacak. Maçta taraftarlar yerine kartondan taraftar figürleri yer alacak.

BEŞİKTAŞ’TA KALECİ MERAK KONUSU

Loris Karius’un sözleşmesini feshederek Beşiktaş’tan ayrılması sonrasında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu. Genç kaleciler Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran’dan biri Sergen Yalçın’ın seçimi doğrultusunda kalede olacak.

BİR TARAF ALANYA BİR TARAF ANTALYA

Süper Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaşacak Akdeniz temsilcileri Alanyaspor ve Antalyaspor, aynı uçakla İstanbul´a gitti.