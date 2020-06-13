Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş’ın konuğu Antalyaspor (İlk 11’ler belli oldu)

Süper Lig'de heyecan yeniden başladı. Ülkemizde corona virüsünün görüldüğü Mart ayında araya giren Süper Lig, dün oynanan karşılaşmalarla resmen başladı. Süper Lig'de ise bugün üç karşılaşma oynanacak. Günün dikkat çeken maçında Beşiktaş, kendi sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Ligde 27. hafta mücadelesi öncesinde Beşiktaş, 44 puanla 5. sırada bulunurken, Antalyaspor ise 30 puanla 11. sırada. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ümit Öztürk'ün yöneteceği Beşiktaş Antalyaspor karşılaşması bugün saat 21.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler, Beşiktaş Antalyaspor maçının hangi kanalda olacağını merak ediyor. 21.00'da başlayacak olan Beşiktaş Antalyaspor maçı beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak.

ALANYA VE ANTALYA BERABER GELDİ

Süper Lig´in 27´nci haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ve Beşiktaş ile karşılaşacak Akdeniz temsilcileri Alanyaspor ve Antalyaspor, aynı uçakla İstanbul´a gitti.

BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Diaby, Atiba, Boateng, Boyd, Güven

Antalyaspor: Boffin, Sangare, Celustka, Veysel, Kudriashov, Hakan, Ribeiro, Podolski, Amilton, Sinan, Jahovic