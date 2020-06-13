Ahmet Ağaoğlu’ndan yayıncı kuruluşa tepki

Süper Lig’in 27. haftasında lider Trabzonspor, İzmir’de Göztepe’ye konuk oldu. Fırtına, mücadeleyi 3-1’lik skorla kazandı. Karşılaşma sonrası stat çıkışında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, mücadelenin yayıncı kuruluş tarafından birinci kanaldan verilmemesine tepki gösterdi. İşte Ağaoğlu’nun o sözleri…

‘LİDERİN MAÇINI 2. KANALDAN…’

”Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz. Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir.

‘KİMSENİN EMEĞİNE SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEM’

”Salı günü kupa maçı var, Fenerbahçe zirvenin uzağında kaldı, ligde beklentisi yok gibi görünüyor. Yine kimsenin emeğine saygısızlık istemem, son düdük çalmadan belli olmaz ama kupaya Fenerbahçe daha çok önem veriyor.

FENERBAHÇE YÖNETİCİSİNDEN CEVAP! ‘HERKES HADDİNİ BİLECEK’

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun Göztepe maçının beIN Sports tarafından 2. kanalda verilmesine tepki göstermesi sonrasında maçı 1. kanaldan verilen Fenerbahçe yönetiminden karşılık geldi.

Fenerbahçe yöneticisi Mustafa Kemal Danabaş, “Herkes haddini bilecek” pankartıyla birlikte “60 yıllık ligin liderinin maçı her daim 1. Kanaldan verilir. Bu böyle biline!” şeklinde bir paylaşım yaptı.