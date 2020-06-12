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Sözcü

Wesley Sneijder için flaş açıklama! ‘Galatasaray’ı istiyor…’

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder'in çıkacak olan hayatını anlatan kitabının editörü Kees Jansma, efsane ismin Galatasaray'da antrenörlük yapmak istediğini açıkladı.

07:32 -
Haberler Futbol
Wesley Sneijder için flaş açıklama! ‘Galatasaray’ı istiyor…’

Futbol hayatını anlattığı bir otobiyografisi piyasaya çıkacak olan Galatasaray’ın eski yıldızı Sneijder’in kitabının editörü Kees Jansma, Hollandalı eski futbolcunun hayalinin sarı-kırmızılı takımın başına geçmek olduğunu söyledi.

Hollanda basınına konuşan Jansma, “Bence Wesley Sneijder çok iyi bir antrenör olacaktır. Kitabında da uzun vadede hoca olmak istediğini belirtti ve bunu Galatasaray’da yapmak istiyor. Orada çok iyi yollar geçirdi, büyük başarılar kazandı.” ifadelerini kullandı.

“PARASI NEDENİYLE YANINDA OLDULAR”

Sneijder’in kariyeri boyunca yanında menfaatçi birçok insanın olduğunu da söyleyen yazar, “Wesley Sneijder olduğu için ondan acımasızca faydalanmak isteyenler oldu. Onun parası nedeniyle yanında oldular.” dedi.

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Son güncelleme: 07:35 12.06.2020