Volkan Demirel maçı ayakta takip etti

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakayı sarı-lacivertlilerin efsane isimlerinden ve yardımcı antrenör görevinde Volkan Demirel tribünden takip etti.

Müsabaka boyunca maçı ayakta takip eden Volkan Demirel, oyun içerisinde oluşan bazı pozisyonlara ise tepki gösterdi.

FENERBAHÇE 10 KİŞİYLE KAZANDI

Maçın 12. dakikasında Ozan Tufan, Kayserisporlu futbolcuya yaptığı müdahale sonrasında ilk olarak sarı kart gördü. Daha sonra VAR’ın uyarısıyla hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu tekrar izledi ve Tufan’a kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Müsabakanın 59. dakikasında Mensah’ın frikikten attığı golle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılara Fenerbahçe’den cevap Vedat Muriqi ve Luiz Gustavo’dan geldi. Mücadelenin 87. dakikada Kayserisporlu futbolcunun eliyle müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterirken, Vedat Muriqi golü kaydeden isim oldu. 88. dakikada ise Emre Belözoğlu, orta sahada aldığı topu Gustavo’nun önüne bıraktı. Ceza sahası dışında topla buluşan Brezilyalı futbolcu yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderirken takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmazken sarı-lacivertliler, 3 aylık corona virüsü salgını yüzünden ara verilen ligde ilk maçını kazandı.