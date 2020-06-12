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Vedat Muriqi: ‘İhtiyaç duyulursa ikinci yarıda girersin’ dediler, kabul ettim…

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe konuğu Kayserispor'u 1-0'dan dönerek 2-1 mağlup ederken oyuna 64'te dahil olan ve 87'de bir penaltı golüne imza atan Muriqi, neden 11'de başlamadığını açıkladı. Muriqi, "Geçen cumartesi adalemde sertlik hissetmiştim. Doktorlar üzerine gidersem daha kötü olabileceğini söylemişti. 'İhtiyaç duyulursa ikinci yarıda oyuna girersin' dediler kabul ettim ben de" dedi.

23:38 -
Haberler Fenerbahçe
Vedat Muriqi: ‘İhtiyaç duyulursa ikinci yarıda girersin’ dediler, kabul ettim…

Süper Lig’de ‘corona arası’ndan dönüşün ilk haftasında, 27. hafta maçında Fenerbahçe, 1-0 geri düşmesine rağmen konuğu  Kayserispor’u son dakikalarda bulduğu gollerle 2-1 devirirken maça kenarda başlayan yıldız golcü Vedat Muriqi, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Müsabakanın 64. dakikasında Ferdi Kadıoğlu’nun yerine oyuna dahil olan Vedat Muriqi, “7 haftadır galip gelemiyorduk. Bizim için uzun bir süre. Geçen sezon daha kötü bir sene geçirsek de böyle bir seri olmamıştı. Salı günü oynayacağımız maç için moral olacak. İnşallah salı günü de finale çıkacağız” dedi.

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Muriqi sağlık durumunu ise “Geçen cumartesi adalemde sertlik hissetmiştim. Doktorlar üzerine gidersem daha kötü olabileceğini söylemişti. ‘İhtiyaç duyulursa ikinci yarıda oyuna girersin’ dediler kabul ettim ben de. Çok şükür iyi atlattım, bir ağrım sızım yok. Salı günkü maça odaklanacağız” sözleriyle aktardı.

Fenerbahçe salı günü Ziraat Türkiyee Kupası’nda 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında Trabzonspor’u konuk edecek.

Fenerbahçe süper lig Vedat Muriqi