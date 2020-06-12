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Süper Lig’de haftanın maçları neler? Süper Lig yeniden başlıyor! Güncel puan durumu…

Süper Lig'i heyecanla bekleyen taraftarların iple çektiği tarih geldi. Yaklaşık 2.5 aylık aranın ardından Süper Lig’de müsabakalara kaldığı yerden bu hafta itibariyle yeniden başlanıyor. Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden, 27. haftadan itibaren devam ediyor. Corona virüs salgını nedeniyle 31 Mart'tan itibaren ara verilen Süper Lig'de son 7 haftanın maçları seyircisiz olarak oynanacak. İşte haftanın maçları ve güncel puan durumu...

09:26 -
Haberler Futbol
Süper Lig’de haftanın maçları neler? Süper Lig yeniden başlıyor! Güncel puan durumu…

Süper Lig’de maçlar yeniden başlıyor ve puan durumu, haftanın maçları gibi konular merak ediliyor. Trabzonspor’un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig’de son durum haberimizin devamında yer alıyor…

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;

12 Haziran Cuma

21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

13 Haziran Cumartesi

18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)

21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)

14 Haziran Pazar

18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)

21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

15 Haziran Pazartesi

21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)

SÜPER LİG PUAN DURUMU