Süper Lig’de haftanın maçları neler? Süper Lig yeniden başlıyor! Güncel puan durumu…

Süper Lig’de maçlar yeniden başlıyor ve puan durumu, haftanın maçları gibi konular merak ediliyor. Trabzonspor’un liderlik koltuğunda oturduğu Süper Lig’de son durum haberimizin devamında yer alıyor…

SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. hafta müsabaka programları açıklandı. İlk hafta programı şu şekilde;

12 Haziran Cuma

21:00 Göztepe – Trabzonspor (Zorbay Küçük)

21:00 Fenerbahçe – Kayserispor (Atilla Karaoğlan)

13 Haziran Cumartesi

18:30 Başakşehir – Alanyaspor (Ali Şansalan)

21:00 Yeni Malatyaspor – Kasımpaşa (Halil Umut Meler)

21:00 Beşiktaş – Antalyaspor (Ümit Öztürk)

14 Haziran Pazar

18:30 Gençlerbirliği – Konyaspor (Alper Ulusoy)

21:00 Çaykur Rizespor – Galatasaray (Yaşar Kemal Uğurlu)

21:00 Gaziantep FK – MKE Ankaragücü (Mete Kalkavan)

15 Haziran Pazartesi

21:00 Sivasspor – Denizlispor (Abdülkadir Bitigen)

SÜPER LİG PUAN DURUMU