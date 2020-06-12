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Yusuf Günay’dan flaş Mustafa Cengiz açıklaması: ‘Kesinlikle doğru değildir…’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz'in sağlık durumu hakkında yapılan haberler üzerine bir yalanlama paylaştı. Günay, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir" dedi.

23:57 -
Haberler Futbol
Yusuf Günay’dan flaş Mustafa Cengiz açıklaması: ‘Kesinlikle doğru değildir…’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler üzerine kişisel Twitter hesabından bir yalanlama paylaştı.

Günay paylaşımında “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 00:47 13.06.2020