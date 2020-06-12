Yusuf Günay’dan flaş Mustafa Cengiz açıklaması: ‘Kesinlikle doğru değildir…’

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Başkan Mustafa Cengiz’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı yönünde çıkan haberler üzerine kişisel Twitter hesabından bir yalanlama paylaştı.
Günay paylaşımında “Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir” ifadelerini kullandı.
Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in hastahaneye kaldırıldığı şeklindeki haberler kesinlikle doğru değildir. Başkanımızın sağlık durumu iyi olup, evinde dinlenmektedir.
— Yusuf GÜNAY (@yusuf_gunay) June 12, 2020