Premier Lig’de soyadlar yerine ‘siyah hayatı önemlidir) yazacak

İngiltere Premier Lig takımları tekrar başlayacak ligin ilk hafta fikstüründe “Black Lives Matter” yazısını formalarında taşıyacaklar.

25 Mayıs’ta George Floyd isimli bir siyahın, beyaz bir polis tarafından öldürülmesi sonucunda Amerika’da ırkçılık ve sosyal adaletsizliğe karşı başlayan protestolar Black Lives Matter (Siyah hayatı önemlidir) hareketini başlatmış ve protestolar dünyanın dört bir yanına yayılmıştı.

Kulüplerin bir araya gelerek aldıkları kararda, ilk hafta oynanan tüm maçlarda takım formalarında oyuncuların soyadları yerine “Black Lives Matter” yazısı yazacak.

KAPTANLARIN TALEBİ ÜZERİNE…

Fikir ilk olarak bazı takımların kaptanlarının talepleri üzerine ortaya atıldı. Bunun üzerine Profesyonel Futbolcular Birliği’yle birlikte harekete geçirildi. Lig yetkilileri formaların düzgün bir şekilde ortaya çıkması için üretici firmalar ile iletişimi geçti.

Daha önce lig yönetimi NHS (Ulusal Sağlık Servisi) çalışanlarını anmak adına formadaki logoların yanında bir kalp figürünün yer alacağını açıklamıştı.

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Yeni gelişmelerle soyadlar yerine yazılacak “Black Lives Matter” ile birlikte, kulüp logolarının yanında aynı yazının rozeti yer alacak.

Bunlarla birlikte lig yönetimi, isteyen takımların maç öncesinde diz üstüne çökerek görüntü vermesinde bir sakınca olmadığını belirtti.

Hazırlık maçlarının devam ettiği İngiltere’de, Brentford ile evinde karşılaşan Arsenal, müsabaka öncesi “Black Lives Matter” yazılı tişörtlerle diz üstüne çökerek ırkçılık karşıtı protestolara destek vermişti.

Premier Lig’de geri dönüş, 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal erteleme maçlarıyla başlayacak.