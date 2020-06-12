Nuni Omot, TOFAŞ’ta

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2020-2021 sezonu transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir takviye daha yaptı. Mavi yeşilliler, Kenya asıllı ABD’li forvet Nuni Omot ile anlaşma sağladı.

Kolej kariyerini Baylor University’de geçiren ve NBA G-League’de Long Island Nets forması giyen Omot, 2019-2020 sezonunda Hollanda ekibi ZZ Leiden ile FIBA Europe Cup mücadelesi verdi ve 17.8 sayı, 5 ribaund ve 2 asist ortalaması sergiledi.

1994 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki oyuncu, kısa forvet pozisyonunda görev yapıyor.