Nikola Jokic’in yeni formu görenleri şaşırtıyor

Corona salgını sebebiyle spora verilen ara, birçok organizasyonda adım adım sona eriyor. Futbol dünyası içinde bulunduğum haftadan itibaren başlamaya hazırlanırken, Amerika’daki spor ligleri Temmuz’da tekrar başlayacak.

Bu konuda NBA, diğer liglerden önde bulunuyor. Dünya’nın bir numaralı basketbol ligi, 30 Temmuz’da Orlando’daki Disneyland’de 22 takımın katılımıyla başlayacak.

Diğer branşlarda sporcuların müsabaka temposuna alışması ve takım uyumunu tekrar yakalamasına soru işaretiyle bakılırken, NBA’deki birçok oyuncunun corona arasını verimli şekilde geçirdiği söyleniyor.

Fazla kilolarından kurtulan James Harden ve Luka Doncic gibi oyunculardan bahsedilirken, Denver Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic’in yeni görünüşü sporseverleri adeta şoka soktu.

Ligin en kilolu oyuncularından biri olan Jokic, ciddi anlamda kilo vererek adeta yeni bir vücuda merhaba dedi. Oyuncunun bir dönem 120 kilonun üstüne çıktığı biliniyor. 25 yaşındaki süper yıldızın şu andaki kilosunu tahmin etmek kolay olmasa da ciddi bir değişim yaşadığı fotoğraflarından görülüyor.

Sırp pivotun verdiği bu kiloların oyununa nasıl etki edeceği ise büyük merak konusu.

Nikola Jokic is looking noticeably slimmer since the NBA's break

(via @Breza89, mondorssport/Instagram) pic.twitter.com/OR2POcsPnO

— SportsCenter (@SportsCenter) June 11, 2020