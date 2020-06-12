NFL’den ırkçılıkla savaş için 250 milyon dolarlık bağış

NFL sistemli ırkçılıkla savaşmak adına önümüzde 10 senede toplam 250 milyon dolar değerinde bağış yaptığını açıkladı. Hafta içerisinde Jordan Brand ve Nike da aynı konuyla ilgili olarak toplam 140 milyon dolarlık bir bağışta bulunmuştu.

Lig yönetiminin dün yaptığı açıklamada paranın, Afro-Amerikanlar’a karşı tarih boyunca adaletsizlikle savaşa destek adına oluşturulmuş bir fona yatırılacağı belirtildi.

NFL bununla da kalmayıp ligin televizyon ağı ve diğer medya unsurlarını, sosyal adaletsizlik konusunda farkındalık yaratma amacıyla daha aktif şekilde kullanacak.

NFL Komisyoneri Roger Goodell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, ligin daha önce oyuncularını dinleyerek sistematik ırkçılık konusunda harekete geçmesi gerektiğini kabul etmiş ve spor dünyasını şaşırtmıştı.

Daha sonra Goodell’in açıklamalarının, ligdeki bazı önemli oyuncuların katıldığı “Stronger Together” videosunun ardından bir mecburiyet olarak ortaya çıktığı anlaşılmıştı.

Yaşanan olayların üzerine protestolarıyla ünlü Colin Kaepernick’in dört yıl aradan lige dönüp dönmeyeceği konuşuluyor.

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