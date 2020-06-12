Ne Oldu’da gündem Süper Lig’e dönüş!

Sözcü Skor’un podcast programlarından Ne Oldu'nun yeni bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu gündemi değerlendirdi. Süper Lig'in dönüşü, ‘corona’ya özel seyircisiz oynama ve beş değişiklik hakkının maçlara muhtemel etkisi Ne Oldu'da!

Özen ve Aktaşoğlu aynı zamanda UEFA'nın Trabzonspor kararının şampiyonluk yarışına nasıl tesir edeceğini de değerlendirdi.

18:30 5 oyuncu değişikliği oyunu nasıl etkiler, hangi takıma yarar?

33:40 Seyircisiz oynama cezası ile tüm ligi seyircisiz oynamanın farkı ne?

44:47 UEFA’nın Trabzonspor kararı, yarışı nasıl etkiler?