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Sözcü

Muslera’yı şaşırtan olay! Çocuğuna adını verdi…

Fernando Muslera, bir taraftarın yeni doğan oğluna 'Ege Muslera' adını vermesini Instagram'da teşekkür ederek paylaştı.

07:19 -
Haberler Futbol
Muslera’yı şaşırtan olay! Çocuğuna adını verdi…

Galatasaray’da 9 yıldır forma giyen ve Galatasaray taraftarının sevgilisi olmasının yanı sıra Türk futbolunda da sevilen bir ikon haline gelen Fernando Muslera, sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı.

Galatasaray ile 14 şampiyonluk yaşayan Uruguaylı file bekçisinin adı, yeni doğan bir bebeğe verildi. Bir taraftarın çocuğunun adını “Ege Muslera” koymasının ardından Fernando Muslera, durumu çok şaşırdı ve yaptığı paylaşımda teşekkür etti.

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