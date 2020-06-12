Lonnie Walker saçlarını kesti! ‘Tecavüze ve istismara uğradım’

NBA ekiplerinden San Antonio Spurs’ta forma giyen Lonnie Walker IV kendisiyle özdeşleşen ve adeta bir kimlik yaratan saçlarını kesti. Basketbolseverlerin saç imajıyla tanıdığı 21 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak bu radikal kararı almasındaki nedenleri açıkladı.
Cinsel istismara uğradığını söyleyen Walker, “Saçımı uzatmaya beşinci sınıfta başlamıştım. Çünkü o dönemler tecavüze uğramış, ne olduğunu şaşırmıştım. Ve saçlarım, güvensiz hissettiğim o dünyada gizlenebileceğim bir yer gibi geliyordu” ifadelerini kullandı.
Saçını kestirirken oldukça duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan Walker yaşadıklarını bir video çekerek hayranlarıyla paylaştı. Genç basketbolcu paylaştığı mesajda, ”5. sınıftayken aile bireylerim tarafından tecavüze uğradım. Uzun süre hayatımda tek kontrol edebildiğim şey saçım oldu. Neredeyse buna alışıyordum, çünkü o yaşta ne olduğunu bilmiyorsunuz. Dünyanın nasıl gittiğini bilmeyen saf ve meraklı bir çocuktum” dedi.
Karantina sürecinde zihnini dinlediğini ve kendi gerçeğini bulmaya başladığını belirten Walker, ”Son zamanlarda geçmişin hikayeleri bana işkence etmeye devam etti. Bu virüs yüzünden kendime verdiğim görüntünün arkasında kim olduğumu anlamak için aynaya bakmaya başladım. Bu yolda huzur ve iç mutluluk buldum, şükürler olsun, herkesi affettim, hak etmeyenleri bile. Çünkü? Çünkü ölü bir ağırlık. Zaman kimseyi beklemiyor, neden bu şekilde boşa harcayayım ki? Saçlarım normal bir kesimden daha fazlasıydı. Saçlarım, kendimi hazır hissetmediğim bir dünyaya karşı güvensizliğimi saklayan maskeydi. Ama şimdi her zamankinden daha iyiyim. Eskinin dışında, yeninin içinde. Hayatımı zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal olarak değiştirdim. Hayat her zaman zor olacak: sahip olduğunuz kartlarla oynamalı ve kazanan eli bulmaya çalışmalısınız. Ve kaybederseniz, asla bir yenilgi olmaz. Şimdi büyümeye devam ederken bir süre ayrılacağım.”
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The real truth as to why i started doing this early 5th grade, it was a cloaking device for me. During the summer of my 5th grade year I was around more family. Some that names will be left alone I was around more. I was sexually harassed, raped, abused, I even got accustomed to it because being at that age you don't know what is what. I was a gullible curious kid that didn't know what the real world was. I had a mindset that my hair was something that I can control. My hair was what I can make and create and be mine. And it gave my confidence. As of recently I wasn't at my best. Previous History popping up in my head and it sucked mentally “demons”….. because of this virus, I began to truly look at myself in the mirror and see who I truly was even behind closed doors. Long story short I have found peace and internal happiness through this journey god willingly. I forgave everyone even the people that don't deserve it why? Because it's dead weight. Time doesn't wait on anyone so why should I waste my time on it ? Me cutting my hair was more than a cut. My hair was a mask of me hiding the insecurity's that I felt the world wasn't ready for. But now better then ever. Out with old. In with the new. I have shed my skin mentally, emotionally, physically, and spiritually. Life will always be hard. Gotta play with the cards your dealt with and try and make a winning hand. And if you lose. It's never a lost. It's a lesson . I'm gonna be off this for awhile still growing through this. Just know I love each and everyone one of y'all. Peace love and happiness