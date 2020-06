Karsten Warholm’dan 300 metre engellide dünya rekoru

Pandemi arasının ardından birçok branşta birden spor organizasyonları geri dönüyor. Bunlardan biri de atletizmin prestijli organizasyonu Diamond League (Elmas Ligi) oldu.

Daha önce corona salgını sebebiyle ertelenen Oslo ayağı, dün Bislett Stadyumu’nda düzenlendi. Pandemi sonrası yapılan ilk Diamond League ayağı olması sebebiyle organizatörler Oslo’da yapılan gösteri organizasyonuna Impossible Games ( İmkansız Oyunlar) adını verdi.

Yarışın tamamı Youtube üzerinden canlı yayınlandı. Salgın önlemleri kapsamında neredeyse boş tribünlere karşı yapılan müsabakalara ev sahibi olarak başlayan Norveçli Karsten Warholm damgayı vurdu.

İki kez erkekler 400 metre engelli dünya şampiyonu olan Warholm, nadiren yapılan 300 metre engellide tek başına koşarak 33,78 saniyelik derecesiyle dünya rekoru kırdı. Daha önce 2002’de Briton Chris Rawlinson tarafından kırılan rekorun derecesi 34,48 saniyeydi.

24 yaşındaki Warholm yarışın ardından, “Antrenmanlardan dolayı tek başına koşmaya alışkınım. Tek koşmak, hiç koşmamaktan iyidir” diyerek müsabakayı yorumladı.

No crowd. No competition. Just pure athleticism.

Relive @kwarholm's 33.78 300m hurdles world best.

:https://t.co/QClv8YNfKXpic.twitter.com/BnesY6ZaQW

— World Athletics (@WorldAthletics) June 12, 2020