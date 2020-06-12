Karius: Beşiktaş’la aramızda güven yoktu

Beşiktaş’taki kiralık sözleşmesini fesheden Loris Karius, Transfermarkt’a röportaj verdi. İşte Karius’un sözleri…

‘ÜZERİMDE BİR BASKI YOK’

Liverpool’dan ayrılacaksam, oynayacağım bir kulübe gitmek isterim. ‘Liverpool’dan 2. kaleci olacağım daha kötü bir takıma gideceğim’ demenin mantığı yok. Ancak şu anda üzerimde bir baskı yok, transfer yapmak zorunda hissetmiyorum. Şu anda dünyanın en iyi kulübündeyim, kupalar için mücadele edeceğim. Liverpool kadrosunda olabilecek yetenekte olduğumu biliyorum.

‘BEŞİKTAŞ’TA HER MAÇTA OYNADIM’

Beşiktaş’ta pozitif ve negatif anlarım oldu. Sportif açıdan bakarsam, çok iyi bir dönem geçti diyebilirim. Sakatlandığım dönem dışında her maçta oynadım. Avrupa Ligi’ndeydik ve şampiyonluk mücadelesi verdik ancak yeterli olmadı.

‘GÜVEN OLMAYINCA OLMUYOR!’

Beşiktaş’ta problemler sadece sportif değildi. Böyle olmaması gerekiyordu. Beşiktaş’la aramızda güven yoktu. Oyuncu ve kulüp arasında güven olmalı. Bu olmayınca, artık iyi hissetmiyorsun. Ancak taraftarlarla birlikte, takım arkadaşlarımla yaşadıkların eğlenceliydi.

‘FUTBOLUN DÖNMESİ NORMAL’

İstediğiniz önlemi alın ancak yine de oynayıp oynamamanın tartışılması normaldi. Yeniden insanların televizyondan da olsa maç izleyecek olması güzel. Birçok insan önlemlerle işlerine geri dönüyor. Futbolun da dönmesi normal. Sadece hijyene dikkat etmek gerek, gerisi halledilecektir.

‘BİRİNİ SEÇMEK ZOR’

Şu anda sanırım dünyada diğerlerinden daha iyi diyebileceğim bir kaleci yok. Belki birkaç yıl önce Manuel Neuer’di bu. Stegen çok iyi, Oblak çok iyi ve Alisson da geçen yıl iyi iş çıkardı. Birini seçmek zor.

‘BAZILARI ELEŞTİRİLMEMDEN ZEVK ALIYOR’

Bazen çok fazla eleştirildiğimi hissediyorum. Yazılanları görünce bazen çok zor oluyor. Bazı insanlar Şampiyonlar Ligi finalinden sonra eleştirilmemden zevk alıyor. Bazıları da o gün performansımı etkileyen bir darbe aldığımı ve normal olmadığımı kabul etmek istemiyor. Bunu anlamıyorum.

‘KUPALAR KAZANMAK İSTİYORUM’

Sağlıklı kalmak ve olabildiğince uzun oynamak istiyorum. Bir futbolcu olarak tabii ki 1-2 kupa kazanmak da istiyorum. En iyi performansımı göstermek amacım. Liverpool’da performans vermek ve takıma yardım etmek en büyük arzım. 1 numara ya da 2 numara, elimden geleni yapacağım.