Göztepe Trabzonspor özet! Trabzonspor üç puanla döndü! (Maç özeti ve golleri)

Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen Trabzonspor, corona virüsü arasından da üç puan döndü. Deplasmanda Göztepe ile karşılaşan Trabzonspor, Nwakaeme’nin attığı golle karşılaşmada 1-0 öne geçmeyi başardı. Skor üstünlüğünü eline geçiren Trabzonspor'da Guilherme çift sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Trabzonspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Trabzonspor, Ekuban'ın penaltıdan attığı golle Göztepe karşısında 2-0 öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın hakemi 57. dakikada bu sefer Göztepe yerine penaltı noktasını gösterdi ve Alparslan attığı golle skoru 2-1 getirmeyi başardı. 85. dakikada sahneye çıkan Abdülkadir Ömür, farkı açmayı başardı. Mücadele Trabzonspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

GÖZTEPE TRABZONSPOR ÖZET VE GOLLERİ İZLE

EKUBAN VE NWAKAEME YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Trabzonspor'da sezonun yıldızlarından olan Ekuban ve Nwakaeme bu hafta da gollerini atmayı başardı. Nwakaeme, attığı şık kafa golüyle gol perdesini açarken, Ekuban ise ikinci yarının hemen başında kazanılan penaltıyı gole çevirmeyi başardı.

KIRMIZI KART VE PENALTILAR DAMGA VURDU

Corona virüsü arasına lider giren Trabzonspor, ara sonrası ilk maçını da kazanmayı başardı. İzmir'de oynanan mücadeleye penaltılar ve kırmızı kart damga vurdu. İki takım da kazandığı birer penaltı vuruşunu gole çevirmeyi başardı. Trabzonspor'da Guilherme ilk yarının son dakikalarında kırmızı kart gördü.

GUİLHERME FENERBAHÇE MAÇINDA CEZALI

İlk yarının son dakikalarında gördüğü çift sarı kart ile oyun dışında kalan Guilherme, Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçında forma giymeyecek.