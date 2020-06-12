Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzon Göztepe karşısında üç puan peşinde!

Bugün oynanmaya başlanacak maçlarla birlikte Süper Lig, corona Virüs nedeniyle verilen ara sonrası tüm hızıyla devam edecek. Haftanın açılışı iki mücadele ile olacak. Bu karşılaşmalardan biri de Trabzonspor Göztepe arasında oynanacak.

53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8’inci sıradaki Göztepe maçı heyecanla bekleniyor. Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Cuma akşamı saat 21.00’de Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD2’den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük’ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak, dördüncü hakem Mert Güzenge olacak.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MUHTEMEL İLK 11

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Serdar, Halil, Wilczek

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Campi, Da Costa, Novak, Sosa (Ndiaye), Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth