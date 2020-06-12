Göztepe Trabzonspor maçı için geri sayım! Göztepe Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Corona virüsü arasına, 53 puanla lider olarak giren Trabzonspor, 38 puanla 8. sırada bulunan Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda hata yapma şansı bulunmayan Trabzonspor, İzmir deplasmanında da üç puan almak istiyor. İşte corona virüsü arasından sonra heyecanın başlayacağı Göztepe Trabzonspor mücadelesi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler…

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Futbolseverler, Süper Lig'de büyük heyecanın başlayacağı Göztepe Trabzonspor maçının saat kaçta olacağını merak ediyor. İzmir'de oynanacak Göztepe Trabzonspor maçı bu akşam saat 21.00'da başlayacak.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 21.00'da başlayacak Göztepe Fenerbahçe mücadelesi açık kanalda olmayacak. Futbolseverler, Göztepe Trabzonspor maçını BeIN Sports 2 ekranlarından takip edebilecek.

TRABZONSPOR'UN HATA ŞANSI YOK

Trabzonspor, corona virüsü arasına 53 puanla lider olarak girdi. En yakın takipçileri, Medipol Başakşehir'in puanı 53, Galatasaray'ın puanı 50 ve Sivasspor ise 49 puanda bulunuyor. Şampiyonluk için avantajlı konumda bulunan Trabzonspor hata yapmak istemiyor.

GÖZTEPE EVİNDE GÜÇLÜ

İzmir ekibi Göztepe ise, sezon içinde yapılan teknik direktör değişikliği ile yükselişe geçen ekiplerden biri. Özellikle evinde oynadığı maçlardan güzel sonuçlar olan Göztepe, bu maçtan da puan alarak yükselişini sürdürmek istiyor.

GÖZTEPE TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Serdar, Napoleoni, Halil, Wilczek

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Abdülkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth