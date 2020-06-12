Galatasaray’ın B planı Samuel Kalu!

Kiralık Henry Onyekuru'nun geleceği konusundaki belirsizlik, Galatasaray'ın başını ağrıtıyor.

Sarı-kırmızılı takım için kilit bir oyuncu olan Nijeryalı yıldızın önümüzdeki sezon kadroda olmaması ihtimaline karşılık yönetim, alternatif arayışlarını sürdürüyor.

Bu isimlerden biri, menajerler aracılığıyla önerilen Samuel Kalu. Asıl bölgesi sağ kanat olan ancak solda da oynayabilen 22 yaşındaki Nijeryalının bonservisi Fransız ekibi Bordeaux'da. Kalu, iptal edilen ligde 22 maçta görev alırken etkisiz bir görüntü çizdi: 1 gol – 2 asist.