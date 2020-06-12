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Sözcü

Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

13:31 -
Haberler Futbol
Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra dar alanda gruplar hâlinde pas oyunu oynadı. Antrenmanın ana bölümünde orta, şut ve sonuçlandırma taktik varyasyonları üzerinde duruldu. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra saat 16.00’da uçakla Trabzon’a hareket edecek. Kafile, daha sonra kara yoluyla Rize’ye geçerek Pazar akşamı saat 21.00’de oynanacak maç öncesi bu kentte kampa girecek.

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Son güncelleme: 13:32 12.06.2020