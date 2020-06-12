Fenerbahçeli futbolcular maç sonu tribünleri alkışladı

Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, 10 kişi kalıp ve 1-0 geriye düştüğü Kayserispor’u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertlilerde kaptan Emre Belözoğlu tarafından tüm futbolcular orta saha çizgisinde toplandı. Fenerbahçeli futbolcular daha sonra tribünlerde yer alan taraftarlarının fotoğraflarını alkışladı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan mücadelede 10 bini aşkın sarı-lacivertli taraftarlarının fotoğrafları tribünlerde yer aldı.

TRİBÜNDE ÖZEL İSİMLER

Fenerbahçe Kulübü, karşılaşmanın seyircisiz oynanmasından dolayı özel tribün hazırlığı yaptı. “Beni Türk hekimlerine emanet edin” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk´ün fotoğrafına tribünlerinde yer veren Fenerbahçe, yaşanan olağanüstü süreçte fedakarca görevlerini yerine getirirken hayatlarını kaybeden Prof. Murat Dilmener, hemşire Dilek Akçabelen ve eczacı İsmail Durmuş ile hayatlarını kaybeden tüm sağlık çalışanlarının fotoğraflarına da tribünlerinde yer verdi. Sarı-lacivertliler ayrıca, Fenerbahçe camiasının kalbinde yer edinmiş merhum taraftarları için de tribünlerinde bir alan ayırdı.

Öte yandan stat tribünlerine “Tüm Sağlık Çalışanlarımıza Saygı ve Minnetle”, “83 Milyon #AynıTakımdayız”, “Sağlık Çalışanlarımıza Minnettarız”, “Irkçılığa Hayır” şeklinde pankartlar asıldı.