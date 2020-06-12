Fenerbahçe’de Ozan Tufan şoku! 14. dakikada oyundan atıldı

Süper Lig’de corona virüsü nedeniyle verilen aranın dönüşünde, 27. haftanın ilk maçında Fenerbahçe, Kayserispor’u konuk ederken Ozan Tufan, 14’te kırmızı kart gördü.

Hakem Atilla Karaoğlan ilk önce sarı kart gösterdiği pozisyondan sonra VAR’dan izleyerek kararını değiştirip kartını kırmızıya çevirdi.

Seyircisiz maçların etkisi olarak saha içi konuşmaları net bir şekilde duyulurken Kenardan kırmızı karta itiraz eden Emre Belözoğlu’nun “Adam ayağını önüne atmaya çalışıyor, basmaya çalışmıyor ki” cümlesi TV’ye yansıdı. Emre itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

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Ozan Tufan, Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Salı günü Trabzonspor ile oynanacak Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Ozan Tufan’ın kırmızı kart görmesiyle dokuz kırmızı kartla bu sezon en fazla kırmızı kart gören takım oldu.