Fenerbahçe Kayserispor özet! 10 kişi Fenerbahçe üç puanı kaptı (Maç özeti ve golleri)

Süper Lig'de corona virüsü sebebiyle verilen ara son buldu ve Fenerbahçe kendi sahasında Kayserispor'u konuk etti. Daha maçın 13. saniyesinde gole yaklaşan Fenerbahçe'de, Ozan Tufan pozisyondan yararlanamayan isim oldu. Kadıköy'de 13. dakikada ise adeta şok yaşandı. Fenerbahçeli Ozan Tufan, VAR incelemesi sonrasında direk kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Fenerbahçe Kayserispor maçının ilk yarısından gol sesi çıkmadı. Karşılaşmada gol perdesini açan isim ise Kayserisporlu Mensah oldu. Kayserispor, Mensah'ın frikikten attığı golle mücadelede 1-0 öne geçmeyi başardı. Fenerbahçe, 87. dakikada penaltı kazandı ve Vedat Muriç skoru 1-1’e getirdi. Golden hemen sonra Fenerbahçe Luiz Gustavo ile bir gol daha buldu ve mücadelen 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR ÖZET VE GOLLERİ İZLE

EMRE BELÖZOĞLU'DAN HAKEME TEPKİ

Süper Lig’de Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan müsabakanın 12. dakikasında Ozan Tufan’ın Kayserisporlu futbolcuya müdahalesi sonrası hakem Atilla Karaoğlan ilk olarak sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR odasının uyarısıyla görüntüleri tekrar izleyen Karaoğlan, Ozan Tufan’ı kırmızı kartla cezalandırdı.Bu karar sonrası hakeme tepki gösteren Belözoğlu, “Çok iyi maç yönetiyorsunuz”, “Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek”, “Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var” şeklinde konuşurken daha sonra oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine hakem Atilla Karaoğlan, tecrübeli oyunuya sarı kart gösterdi.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11'DE

Korona virüs salgını sebebiyle Süper Lig’e verilen 3 aylık aranın ardından Fenerbahçe’nin 27. haftada Kayserispor’u ağırladığı müsabakada genç yıldız Ferdi Kadıoğlu bu sezon ikinci kez ilk 11’de forma şansı buldu. Kadıoğlu ilk olarak ligin 25. haftasında Denizlispor karşısında 11’de sahaya çıkmış ve ikinci yarının başında yerini Tolga Ciğerci’ye bırakmıştı. Bu müsabakanın ardından Konyaspor karşısında 7 dakika forma giyen 20 yaşındaki futbolcu korona virüs salgını sebebiyle liglere verilen 3 aylık aranın ardından Kayserispor karşısında kendine ilk 11’de şans buldu.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇINDA CORONA VİRÜSÜ TEDBİRLERİ

Süper Lig’de 27. haftasında oynanan Fenerbahçe-Kayserispor müsabakasında protokol tribünü sosyal mesafe kurallarına uydu. Mesafeli şekilde tribünlerde oturan yöneticiler maske kullanımına dikkat ederken, müsabakayı sosyal mesafe kuralları çerçevesinde izledi.